Docenti di sostegno, con il cambio delle regole scatta la protesta degli specializzandi

Sara Centenari

Dalla manifestazione alla lettera al ministro: «Assurdo non farci concorrere per il posto»

La manifestazione all’esterno del campus dell’Università Cattolica - © www.giornaledibrescia.it

Hanno investito tanto per la loro formazione: ora questo cambio in corsa delle regole li getta nello sconforto. Centinaia di aspiranti docenti specializzandi in sostegno hanno manifestato alcuni giorni fa a Brescia - così come a Milano e a Roma - per il mancato rinnovo di una norma straordinaria, ex articolo 59 del decreto Milleproproghe che, vista l’enorme carenza di personale, concedeva agli specializzati di entrare direttamente in ruolo, una volta inseriti nelle graduatorie provinciali di sup