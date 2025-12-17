Le classi seconde D ed E della Luigi Einaudi di Marone in vista al GdB

Le classi seconde E e D dell’istituto comprensivo Luigi Einaudi di Marone hanno visitato la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino a Brescia.

La visita

Gli studenti hanno potuto scoprire da vicino il mondo dell’informazione e comprendere come una notizia viene diffusa. I giovani hanno visitato la redazione del quotidiano, gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette.