La classe 5C della primaria Canossi di Ospitaletto in visita al GdB

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
  La quinta C della scuola primaria Canossi di Ospitaletto
    La quinta C della scuola primaria Canossi di Ospitaletto
La classe quinta C della scuola primaria Canossi di Ospitaletto, ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

La visita

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.

Argomenti
scuolavisite al Gdbscuola primaria Canossi
