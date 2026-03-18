La classe 5A dell’istituto di Lodetto a Rovato in visita al GdB
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
- La classe 5A dell’istituto di Lodetto a Rovato in visita al GdB
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AA
La classe 5A dell’istituto di Lodetto, Rovato, ha visitato questa mattina la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.
La visita
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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