Cattedre e concorsi: il sistema scuola in tilt apre la stagione dei ricorsi

Treccani (Cisl): «Non viene rispettata la graduatoria». I docenti: «Metodo ingiusto e per nulla trasparente»

5 ' di lettura

Studenti di una scuola superiore bresciana - © www.giornaledibrescia.it

Al posto della lavagna, c’è il monitor touch. In più di qualche aula sono ormai sdoganati anche i tablet, in altre sedi c’è grande entusiasmo per i progetti di scambio internazionale e per i nuovi laboratori didattici. Ma a due settimane dal suono della prima campanella, seduto in cattedra, non c’è ancora nessuno: il personale è insufficiente o precario, il tempo prolungato sospeso «fino a prossime indicazioni» o del tutto cancellato, il servizio mensa – ça va sans dire – sparito dai radar. Nomi