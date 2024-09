Caos docenti, l’Ufficio scolastico: «Le operazioni di nomina procedono»

Anita Loriana Ronchi

L’Ust di Brescia ha specificato che il problema per le supplenze è nato da una «errata individuazione delle disponibilità iniziali». I sindacati: «Docenti preoccupati, non sanno se conserveranno il posto»

Cancelli chiusi per migliaia di docenti

Per tutta la giornata di ieri i sindacati sono stati subissati di telefonate. «Siamo sbalorditi per quanto è avvenuto – dichiara dalla Gilda degli insegnanti Brescia, Gianluigi Dotti, membro dell’esecutivo nazionale –, se almeno fossimo stati avvisati avremmo potuto a nostra volta informare gli interessati e magari tranquillizzarli». Dotti si riferisce al caos scoppiato ieri in provincia di Brescia, dove circa tremila insegnanti avrebbero dovuto prendere servizio nelle scuole bresciane dopo aver