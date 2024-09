Caos docenti, arrivati i nuovi punteggi in graduatoria e le nomine

Entro domani, giovedì 5 settembre, le operazioni di assunzione del personale a tempo determinato all’Ufficio scolastico territoriale di Brescia saranno completate.

La promessa arriva dall’Ust, attraverso un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di oggi dopo giorni di caos per la vicenda dei circa tremila docenti convocati e poi rimandati a casa per una catena di errori. Già in serata, a quanto si apprende, sono giunti i nuovi punteggi in graduatoria e le nomine ai docenti.

L’Ust, ricapitolando la saga partita il 31 agosto con la pubblicazione degli esiti della graduatoria elaborata dal sistema informativo ministeriale, parla di «un’inesatta individuazione delle disponibilità iniziali, con prevalente riferimento alle classi di concorso della scuola secondaria di 2° grado».

A quel punto, il provveditorato ha proceduto alle «necessarie correzioni», rivedendo tutto l’iter da capo. «Tali procedure, particolarmente complesse in provincia di Brescia, dato che gli interessati in graduatoria sono ben 43.475, si protrarranno sino a domani».