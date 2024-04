Booktrailer Film Festival, venerdì la presentazione dei lavori migliori e la premiazione

Il BookTok prima del BookTok, lo si potrebbe definire: si chiama Booktrailer Film Festival, è alla sua diciassettesima edizione e coniuga la letteratura contemporanea e il cinema permettendo a studenti e studentesse di mettersi in gioco ideando dei trailer cinematografici dedicati di volta in volta a libri diversi. A organizzarlo è il liceo Calini e il senso è ben chiaro: promuovere la lettura rendendola più coinvolgente e interessante. Per produrre un trailer, infatti, bisogna scegliere un libro, ma soprattutto leggerlo ed entrarci dentro fino all’essenza.

La presentazione dei trailer

Quest’anno la giornata di presentazione dei trailer girati dalle scuole si terrà al Teatro Sociale il 12 aprile, con due appuntamenti. Alle 11 si terrà la proiezione del film «Solaris», tratto da un libro polacco di Stanislav Lem, oggetto del laboratorio in inglese «Read and shoot» (la visione del film è gratuita e aperta alle scuole con prenotazione su https://forms.gle/uaDbgNU7FFubA5Vz9). Dalle 20.30 il teatro ospiterà invece le delegazioni delle scuole bulgare, croate, polacche, romene, spagnole, estoni e francesi che hanno partecipato al concorso, celebrando poi i film vincitori.

La serata è aperta al pubblico: ci saranno le premiazioni con l’assegnazione di sette premi e ospite d’onore sarà Filippo Ronca, ex studente del Calini, che ha pubblicato un libro con Mondadori, «Sembra che presto annegherò»: durante l’evento uno studente e una studentessa lo intervisteranno.

I premi

I trailer in concorso quest’anno erano più di trecento, ma sul palco del Sociale ne verranno proiettati venti, per sette premi: tre della giuria italiana delle scuole superiori, uno europeo selezionato dalle giurie nazionali, uno della giuria junior, uno del pubblico (deciso online e sponsorizzato dalla casa editrice il Narratore) e uno dedicato all’accessibilità, assegnato da una giuria di persone cieche e ipovedenti e sostenuto da Unione Italiana Ciechi di Brescia.

Il concorso peraltro non si limita ai trailer. Ci sono anche una sezione dedicata all’arte (ART TRAiler, nata per promuovere le opere d’arte), una sezione junior che ha coinvolto alunni e alunne della scuola Carducci di Brescia, e un progetto che ha coinvolto alcune classi del Sud Italia («Fast and good», che ha visto i referenti del liceo recarsi per qualche ora nelle classi, realizzando un velocissimo ma impeccabile trailer de «I promessi sposi»). Tutti i risultati saranno mostrati al Teatro Sociale. Il gruppo del liceo Calini, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione, ha scelto di lavorare su un libro di Margaret Atwood: «Il canto di Penelope».