Audiofonetica di Brescia, la visita di suor Veronica Amata Donatello

Suor Veronica Amata Donatello, dal 2019 responsabile del servizio per la Pastorale delle persone con disabilità all’interno della Conferenza Episcopale Italiana, ha visitato la Scuola Audiofonetica di Brescia: l’ha fatto martedì 12 novembre, avendo modo di conoscere i giovani alunni, visitare gli spazi dell’istituto e confrontarsi con i docenti e i responsabili della scuola su diversi aspetti dell’approccio educativo.

La scuola per ragazzi con disabilità

Durante la visita Suor Veronica ha conosciuto da vicino le attività della Scuola Audiofonetica, struttura dedicata alla formazione e all’inclusione dei ragazzi con disabilità.

Si sono così affrontati temi come la pluridisabilità, le sfide educative e il sostegno alle famiglie, temi cruciali per l’Audiofonetica, da sempre attenta ai percorsi formativi e di sostegno per i ragazzi. Suor Veronica ha condiviso anche l’importanza di rafforzare il dialogo con le altre scuole cattoliche della zona, rappresentate dalla Fidae, e ha discusso le sfide e le opportunità per il sistema educativo cattolico in un contesto contemporaneo che richiede flessibilità e un forte impegno verso l’inclusione.

Chi è suor Veronica

Suor Veronica Amata Donatello con i rappresentanti di Audiofonetica, Foppa e Piamarta

Figura di riferimento nel sostegno alle persone con disabilità e nel dialogo tra istituzioni e comunità, Suor Veronica è nota per il suo impegno nell’inclusione e nella promozione di percorsi educativi positivi. Per il suo ruolo, ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel pomeriggio, Suor Veronica ha visitato anche il Liceo Artistico Foppa e l’Istituto Piamarta in via Cremona, dove ha proseguito la sua missione di confronto e riflessione sui temi dell’educazione inclusiva, incontrando i responsabili e discutendo le potenzialità delle scuole cattoliche bresciane nel garantire un’educazione che integri giovani con disabilità in un percorso di crescita completo e partecipato.