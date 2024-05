Al Perlasca di Valle Sabbia 27 studenti si sono sfidati sull’informatica

L’IIS G. Perlasca di Valle Sabbia ha ospitato i giorni scorsi, 9 e 10 maggio, presso la sede di Vobarno la Gara nazionale di informatica. Si tratta di una competizione fra studenti dell’indirizzo informatico aperta agli istituti tecnici di tutt’Italia che si celebra ormai da più di un ventennio.

Per stabilire la sede della gara il criterio è molto semplice: viene di volta in volta ospitata nella scuola del vincitore dell’anno precedente. Nel 2023 il vincitore è stato Francesco Spezzati, uno studente del Perlasca a cui va il ringraziamento speciale di tutto l’Istituto e così espresso nelle parole della vicepreside Elisa Pelizzari: «Francesco è l’esempio del merito che si riceve a motivo dell’impegno profuso a scuola». Con la sua vittoria è giunta anche la responsabilità dell’organizzazione dell’edizione del 2024.

Responsabilità che, con grande dedizione e professionalità, si è assunto l’Indirizzo di Informatica del Perlasca, ed in particolare gli insegnanti Mauro Bottini (coordinatore dell’organizzazione), Claudia Prati, Ermanno Colucci, Andrea Bonardi, Francesco Sicignano, Francesco Zola, Roberto Gallina. A loro è spettato l’onere e l’onore di far parte della Commissione preparatrice ed esaminatrice delle prove.

La competizione

Alla gara, che si è svolta in due momenti nelle mattinate di giovedì e di venerdì, hanno partecipato 27 studenti, ciascuno accompagnato da un suo insegnante e selezionato come il migliore della sua scuola. Oltre alla gara vera e propria, sono state vissute delle visite pomeridiane a Salò e al Vittoriale.

Nella serata di giovedì è stata vissuta una cena di gala, durante la quale la Dirigente Scolastica, Maurizia di Marzio, ha pubblicamente ringraziato i molti sponsor che hanno permesso di sostenere economicamente l’iniziativa. «Occasioni come queste sono preziose per cementare i rapporti dell’istituto Scolastico con le realtà territoriali», ha sottolineato nel suo intervento. Sempre durante la cena sono stati consegnati agli studenti gli attestati di partecipazione all’iniziativa con relativi gadget anche per i loro insegnanti.

«Quello che conta di questa gara non è tanto la competizione in sé, ma il fatto che gli studenti d’Italia si incontrino, creino legami e si scambino informazioni in un clima di convivialità». Così il professor Bottini ha interpretato lo spirito dell’iniziativa che si è poi conclusa nella giornata di venerdì con un ottimo buffet preparato dai docenti e dagli studenti dell’Indirizzo Alberghiero della sede di Idro, sotto la competente supervisione dello chef professor Fabio Tabarelli.

Per la proclamazione del vincitore di questa edizione si dovrà attendere la fine dell’anno scolastico.