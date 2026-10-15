Oggi si ricorda santa Teresa d’Avila

Proclamata Dottore della Chiesa da Paolo VI il 27 settembre 1970, santa Teresa d’Avila (o Teresa di Gesù) fu la prima donna a ricevere questo titolo, con santa Caterina da Siena. Nata ad Ávila il 28 marzo 1515, entrò a vent’anni tra le Carmelitane. Divenuta protagonista della riforma del Carmelo, nel 1562 fondò ad Ávila il monastero di San Giuseppe, primo dei Carmeli riformati teresiani. Con san Giovanni della Croce promosse anche il rinnovamento del ramo maschile dell’Ordine. Fondò diciassette monasteri, unendo contemplazione e intensa opera apostolica. La sua esperienza spirituale è testimoniata in opere come il Libro della vita e il Castello interiore. Morì ad Alba de Tormes nella notte del 15 ottobre 1582.
Si festeggiano anche: santa Maddalena da Nagasaki, martire; il beato Narciso Basté, gesuita; santa Sofia, martire.