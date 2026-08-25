Oggi si ricorda santa Maria Troncatti

Maria Troncatti, canonizzata da papa Leone XIV il 19 ottobre 2025, era nata il 16 febbraio 1883 a Còrteno Golgi, nel Bresciano. Entrata tra le Figlie di Maria Ausiliatrice, nel 1922 partì missionaria per l’Ecuador, dedicandosi agli Shuar. Alla spinta evangelizzatrice affiancò l’assistenza ai malati, forte dell’esperienza maturata durante la Prima guerra mondiale come infermiera crocerossina. Pur non essendo medico, mise a disposizione delle popolazioni locali le conoscenze acquisite e la pratica maturata sul campo, arrivando a occuparsi anche di chirurgia, cure dentarie e anestesia. Morì il 25 agosto 1969 a Sucúa, in un incidente aereo. È stata beatificata nel 2012.
Si festeggiano anche: san Giuseppe Calasanzio, sacerdote; san Pellegrino, martire; san Luigi IX, re di Francia.