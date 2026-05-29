Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Oggi si ricorda san Paolo VI Papa

Si festeggiano anche: il beato Giuseppe Gerard, sacerdote; sant’Esichio di Antiochia, martire; san Sisinnio, protomartire
San Paolo VI Papa
San Paolo VI Papa

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia) nel 1897, studiò dai Gesuiti dell’Arici e conseguì la maturità da privatista al liceo Arnaldo. Entrato in Seminario come esterno, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Avviato alla diplomazia vaticana, lavorò alla Segreteria di Stato, collaborò con Pio XII e divenne assistente ecclesiastico nazionale della FUCI. Nel 1955 assunse la guida dell’arcidiocesi di Milano. Creato cardinale nel 1958, fu eletto papa il 21 giugno 1963 con il nome di Paolo VI, portando a compimento il Concilio Vaticano II e avviandone l’attuazione. Compì nove viaggi apostolici fuori dall’Italia. Morto il 6 agosto 1978, è stato beatificato nel 2014 e canonizzato nel 2018.

Si festeggiano anche: il beato Giuseppe Gerard, sacerdote; sant’Esichio di Antiochia, martire; san Sisinnio, protomartire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...