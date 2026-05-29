Oggi si ricorda san Paolo VI Papa

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia) nel 1897, studiò dai Gesuiti dell’Arici e conseguì la maturità da privatista al liceo Arnaldo. Entrato in Seminario come esterno, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Avviato alla diplomazia vaticana, lavorò alla Segreteria di Stato, collaborò con Pio XII e divenne assistente ecclesiastico nazionale della FUCI. Nel 1955 assunse la guida dell’arcidiocesi di Milano. Creato cardinale nel 1958, fu eletto papa il 21 giugno 1963 con il nome di Paolo VI, portando a compimento il Concilio Vaticano II e avviandone l’attuazione. Compì nove viaggi apostolici fuori dall’Italia. Morto il 6 agosto 1978, è stato beatificato nel 2014 e canonizzato nel 2018.