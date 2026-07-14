Oggi si ricorda san Ottaziano di Brescia

I dati verificabili su Ottaziano, vissuto nel V secolo, sono limitati. A seconda delle fonti, sarebbe stato il tredicesimo o il quattordicesimo vescovo di Brescia. Il suo episcopato, in base ad alcune ricostruzioni, sarebbe durato cinquantaquattro anni, terminando con la sua morte, il 14 luglio 504. Divenuto vescovo verso il 450, Ottaziano - è documentato storicamente - intervenne al Concilio Metropolitano di Milano, nel 451. In questa occasione, cofirmò così un documento di condanna dell’eresia monofisita, indirizzato a san Leone Magno Papa: «Ego Optatianus episcopus ecclesiae brixianae in omnia subscripta consensi et subscripsi, anathema dicens bis, qui de Incarnationis Dominicae sacramento impie senserunt».
Si festeggiano anche: san Camillo de Lellis, sacerdote; il beato Giorgio da Lauria, mercedario; il beato Gaspare de Bono, religioso.