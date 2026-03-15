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Santo del giorno

Oggi si ricorda san Longino

Si festeggiano anche: Il beato Monaldo da Ancona, martire; il beato Francesco da Petriolo, martire; il beato Antonio Cantoni da Milano, martire
San Longino
San Longino
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Quella di Longino è figura ricordata nei testi liturgici orientali e occidentali, nei martirologi e dai Padri della Chiesa. La sua fama si è costruita attorno a tre identificazioni, talvolta sovrapposte. La prima lo considera il soldato romano che, con un colpo di lancia, trafisse il costato di Gesù, morto sulla croce; secondo alcuni studiosi, il nome Longino deriverebbe proprio dal termine che indica la lancia. Una seconda tradizione lo identifica con il centurione che assistette alla crocifissione e che, colpito dagli eventi, proclamò la divinità di Cristo. Una terza interpretazione lo presenta infine come il comandante dei soldati incaricati di sorvegliare il sepolcro dopo la sepoltura di Gesù. In pittura, compare accanto alla croce.

Si festeggiano anche: Il beato Monaldo da Ancona, martire; il beato Francesco da Petriolo, martire; il beato Antonio Cantoni da Milano, martire.

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