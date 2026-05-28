Oggi si ricorda san Lodovico Pavoni

Nato a Brescia nel 1784 da famiglia nobile, Lodovico Pavoni mostrò fin da giovane una spiccata sensibilità verso i poveri, che istruiva e aiutava. Ordinato sacerdote nel 1807, si immerse nella realtà cittadina segnata dalle tensioni post‑rivoluzionarie, fondando oratori e sostenendo i ragazzi abbandonati. Con l’appoggio della Diocesi, avviò il Pio Istituto San Barnaba, che univa istruzione, arti e formazione cristiana. Nel 1824 aprì la prima scuola tipografica italiana. Fondò la congregazione dei Figli di Maria Immacolata, conosciuti come Pavoniani o Artigianelli. Durante le Dieci giornate di Brescia del 1849, protesse i suoi giovani. Morì il 1° aprile 1849. Beatificato nel 2002, fu canonizzato nel 2016.