Oggi si ricorda la beata Osanna Andreasi

Osanna Andreasi nacque a Carbonarola, nel basso mantovano, il 17 gennaio 1449, da Nicola Andreasi e Agnese Gonzaga. Morì a Mantova il 18 giugno 1505, dopo una vita interamente segnata dalla scelta domenicana, abbracciata a quindici anni come terziaria. Figura di forte autorevolezza civile e spirituale, fu chiamata più volte a sostenere il governo del ducato in assenza di Francesco II Gonzaga. Le biografie coeve ne descrivono l’equilibrio tra contemplazione e azione. I doni mistici - dallo sposalizio spirituale alla trafittura del cuore - alimentarono un culto presto riconosciuto. Le sue spoglie sono venerate nel Duomo di Mantova. È attualmente in corso la causa di canonizzazione equipollente.
Si festeggiano anche: san Calogero, eremita; santi Marco e Marcelliano, martiri; il beato Pietro Sanchez, mercedario.