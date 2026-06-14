Oggi si ricorda il beato Cosma Spessotto

Beatificato il 22 gennaio 2022 a San Salvador, padre Cosma Spessotto era nato a Mansuè (Treviso) nel 1923 e fin da bambino maturò il desiderio del sacerdozio. Entrato tra i Frati Minori nel 1935, professò i voti solenni nel 1944 e fu ordinato sacerdote nel 1948. Nel 1950 partì missionario per El Salvador, dove servì prima a San Pedro Nonualco e poi, dal 1957, a San Juan Nonualco. Rafforzò la vita cristiana delle comunità, promosse opere sociali e difese poveri e giovani in un contesto segnato da violente tensioni politiche. Venne ucciso il 14 giugno 1980 mentre pregava davanti al tabernacolo, vittima di sicari governativi.
Si festeggiano anche: san Proto di Aquileia, martire; il beato Pietro de Bustamante, vescovo; santi Valerio e Rufino, martiri.