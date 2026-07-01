Oggi si ricorda il beato Antonio Rosmini

Antonio Rosmini è una delle presenze più originali del cattolicesimo italiano dell’Ottocento. Nato a Rovereto il 24 marzo 1797, cresce in un ambiente profondamente religioso e mostra presto inclinazione per filosofia e vita spirituale. Ordinato sacerdote nel 1821, elabora il suo “principio di passività”, lasciando alla Provvidenza l’iniziativa delle opere. Nel 1828 fonda sul Calvario di Domodossola l’Istituto della Carità, seguìto dalle Suore della Provvidenza. Intellettuale stimato da Manzoni, pubblica opere decisive come il «Nuovo saggio sull’origine delle idee» e «Delle cinque piaghe della santa Chiesa». Minato da una grave malattia al fegato, muore a Stresa il 1° luglio 1855. È stato beatificato a Novara il 18 novembre 2007.
Si ricordano anche: san Domiziano di Bebron, abate; i beati Giorgio Beesley e Montford Scott, martiri; santa Ester, regina.