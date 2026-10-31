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Oggi si ricorda il beato Alfredo Dall’Oglio

Si festeggiano anche: santa Lucilla, martire; san Quintino di Vermand, martire; sant’Antonino di Milano, vescovo
Il beato Alfredo Dall’Oglio
Il beato Alfredo Dall’Oglio

Beatificato il 13 dicembre 2025 a Parigi, Alfredo Dall’Oglio è stato riconosciuto martire in odio alla fede insieme ad altri 49 cattolici perseguitati dal nazismo. Nacque il 6 luglio 1921 a Borgo Valsugana (Trento). Emigrato con la famiglia a Parigi, dopo aver interrotto gli studi per difficoltà economiche, lavorò in una farmacia. Entrò nella Gioventù Operaia Cattolica (JOC). Nel 1943 fu inviato in Germania e impiegato in una fabbrica di vernici nei pressi di Berlino. Qui proseguì clandestinamente l’attività apostolica tra i lavoratori, organizzando incontri di preghiera. Arrestato dalla polizia nazista il 6 giugno 1944 per il suo impegno, subì violenze. Trasferito nel campo di lavoro di Wuhlheide, vi morì il 31 ottobre successivo. Aveva 23 anni.

Si festeggiano anche: santa Lucilla, martire; san Quintino di Vermand, martire; sant’Antonino di Milano, vescovo.

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