Oggi si festeggiano sant'Alessandra e compagni

Tra storia e leggenda si colloca la memoria di Alessandra di Nicomedia, martire legata alle persecuzioni anticristiane dell’età tardo-imperiale. Le fonti la situano tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, nel periodo delle repressioni volute da Diocleziano. Alessandra, forse moglie di un sovrano orientale, convertitasi al cristianesimo si sarebbe spesa in difesa dei perseguitati. Una scelta che, secondo la tradizione, le costò l’arresto e la condanna a morte. Insieme a lei oggi vengono ricordati Apollo, Isacco e Codrato, probabilmente membri del suo seguito, a loro volta martiri. Alessandra e i suoi compagni sarebbero stati ispirati dall’esempio del famoso san Giorgio, loro contemporaneo.

Si festeggiano anche: san Teodoro, vescovo; il beato Stefano d’Ungheria, martire; il beato Francesco da Fabriano, sacerdote.