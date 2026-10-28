Oggi si festeggiano i santi Simone e Giuda Apostoli

Celebrati insieme, Simone e Giuda appartengono agli Apostoli. Le notizie su di loro sono scarse. Simone è chiamato «Cananeo» (nei Vangeli di Matteo e Marco) e «Zelota» (in quello di Luca). Giuda - ovviamente da non confondere con l’Iscariota - è indicato come «Taddeo» da Matteo e Marco, mentre Luca lo chiama «Giuda di Giacomo». Durante l’Ultima Cena, Giuda chiese a Gesù perché intendesse manifestarsi ai discepoli e non al mondo intero. Gli è attribuita una delle Lettere del Nuovo Testamento, in cui invita i cristiani a custodire la fede e a perseverare nell’amore di Dio. Secondo la tradizione, Simone e Giuda annunciarono il Vangelo in Oriente e qui subirono un cruento martirio.
Si festeggiano anche: sant’Elio di Lione, vescovo; san Fedele di Como, martire; san Ferruccio di Magonza, martire.