Oggi si festeggia santa Brigida di Svezia

Brigida di Svezia nacque a Finsta nel 1303, da famiglia aristocratica. Sposò il nobile Ulf Gudmarson, dal quale ebbe otto figli, tra cui Caterina, a sua volta futura santa, che proseguì con fervore l’opera spirituale della madre. Rimasta vedova, Brigida visse presso il monastero di Alvastra, dove maturarono le sue celebri Rivelazioni, poi raccolte in otto libri.
Nel 1349 si trasferì a Roma, per ottenere l’approvazione dell’Ordine del Santissimo Salvatore, da lei fondato, che ebbe sede a Vadstena. Morta il 23 luglio 1373, fu canonizzata nel 1391. Nel 1999 Giovanni Paolo II la proclamò compatrona d’Europa, insieme alle sante Caterina da Siena e Edith Stein.
Si festeggiano anche: il beato Giacomo I, re; san Giovanni Cassiano, sacerdote; il beato Leonardo da Recanati, vescovo.