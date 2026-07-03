Oggi si festeggia san Tommaso Apostolo

Tra gli apostoli, Tommaso è forse quello in cui la fede mostra più chiaramente il passaggio dal dubbio alla luce. Nei Vangeli appare come discepolo leale e concreto; davanti alla morte di Lazzaro dichiarò: «Andiamo anche noi a morire con lui». Nell’Ultima Cena, chiese a Gesù quale fosse la via, ricevendo la risposta: «Io sono la via, la verità e la vita». Dopo la Pasqua, la sua incredulità iniziale si trasformò nell’acclamazione più alta del Nuovo Testamento: «Mio Signore e mio Dio!». Secondo la tradizione antica, evangelizzò la Persia e soprattutto l’India, dove fondò comunità cristiane, subendo il martirio a Mylapore. Da lì le sue reliquie furono trasferite a Edessa, poi a Chios, giungendo infine a Ortona nel 1258, dove sono tuttora custodite.
Si festeggiano anche: san Leone II, Papa; santi Memnone e Severo, martiri; san Germano di Man, vescovo.