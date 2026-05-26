Oggi si festeggia san Filippo Neri

Nella Roma del Cinquecento, densa di inquietudini, Filippo Neri introdusse un modo di vivere la fede improntato a gioia e familiarità. Nato a Firenze nel 1515 da famiglia una volta benestante, si formò nell’ambiente dei Domenicani di San Marco. In seguito si trasferì a Roma, attratto dal desiderio di una vita interiore intensa. Nella capitale alternò studio e preghiera.

Sviluppò un apostolato quotidiano tra strade, ospedali e confraternite. Ordinato sacerdote nel 1551, iniziò a riunire amici e fedeli, soprattutto giovani, attraverso incontri informali di meditazione, dialogo e canto: nacque così l’Oratorio, inteso come occasione di pratiche cristiane condivise. Morì il 26 maggio 1595.