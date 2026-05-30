Oggi si festeggia la beata Lucia dell’Immacolata Ripamonti

Maria Ripamonti nasce ad Acquate (Lecco) il 26 maggio 1909, da famiglia povera e segnata da varie tensioni. Per aiutare i suoi, lavora presto in filanda e in fabbrica. Frequenta l’oratorio e l’Azione Cattolica, coltivando una fede sicura e tenace. Respinta da alcune congregazioni, trova accoglienza tra le Ancelle della Carità di Brescia, fondate da santa Maria Crocifissa Di Rosa. Vi arriva nel 1932, assumendo poi il nome di Suor Lucia dell’Immacolata. I voti perpetui risalgono al 1938. La sua esistenza è scandita da servizi umili, povertà radicale e dono di sé. Colpita da un grave carcinoma, si affida serenamente alla volontà di Dio. Muore il 4 luglio 1954. È stata beatificata il 23 ottobre 2021, a Brescia.