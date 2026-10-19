Oggi si festeggia il beato Giorgio Popiełuszko

Beatificato a Varsavia il 6 giugno 2010, Giorgio (Jerzy) Popiełuszko è stato riconosciuto martire dalla Chiesa. Nato il 14 settembre 1947 a Okopy, in Polonia, ricevette al battesimo il nome di Alfons, poi cambiato in Jerzy Aleksander. Ordinato sacerdote nel 1972, svolse il suo ministero a Varsavia, dove divenne cappellano del sindacato indipendente Solidarność, vicino ai lavoratori in lotta per i propri diritti.
Nelle omelie difese la libertà religiosa, la dignità umana e la verità evangelica. La sua attività attirò l’ostilità del regime comunista, che lo sottopose a sorveglianza e intimidazioni. Il 19 ottobre 1984 fu rapito e seviziato da funzionari governativi; il suo corpo venne ritrovato giorni dopo nelle acque della Vistola.
Si festeggiano anche: sant’Aquilino di Evreux, vescovo; santa Cleopatra, vedova; san Filippo Howard, martire.