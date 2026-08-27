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Oggi si commemora santa Monica

Si festeggiano anche: san Davide Enrico Lewis, martire; santi Marcellino e Mannea, martiri; san Narno, vescovo di Bergamo
Santa Monica
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Madre di sant’Agostino, patrona delle donne sposate e delle madri cristiane, santa Monica nacque a Tagaste (oggi Souk Ahras, nell’attuale Algeria) nel 331 e morì a Ostia il 27 agosto 387. Di famiglia cristiana benestante, fu educata alla preghiera e alla lettura delle Scritture. Si unì in matrimonio ad un pagano che accompagnò alla conversione. Vedova a 39 anni, amministrò la casa e curò con dedizione i figli, in particolare Agostino, il «figlio di tante lacrime», che poi seguì da Cartagine a Roma e quindi a Milano. Con lui, Monica visse l’episodio della «visione di Ostia», testimoniato nelle Confessioni, un’esperienza mistica descritta come anticipo della beatitudine celeste.

Si festeggiano anche: san Davide Enrico Lewis, martire; santi Marcellino e Mannea, martiri; san Narno, vescovo di Bergamo.

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