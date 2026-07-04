Oggi si commemora san Pier Giorgio Frassati

Canonizzato il 7 settembre 2025 da papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati è il simbolo di un apostolato giovane e dirompente. Nato a Torino il 6 aprile 1901, cresciuto in una borghesia colta ma poco religiosa, maturò presto una forte spiritualità. Formandosi al «Massimo d’Azeglio» e poi all’«Istituto Sociale» dei Gesuiti, scoprì l’Eucarestia quotidiana e iniziò a servire nelle Conferenze di San Vincenzo. Scelse gli studi in ingegneria mineraria per condividere la vita dei minatori, aderì alla FUCI, all’Azione Cattolica e al Partito Popolare. Visitava gli sfrattati, trascinava carretti di masserizie, portava conforto nei quartieri poveri, diffondendo la Parola di Dio. Nel 1922 entrò nel Terz’Ordine Domenicano. Morì di poliomielite fulminante il 4 luglio 1925.
Si festeggiano anche: sant’Andrea di Creta, vescovo; santa Elisabetta del Portogallo, regina; santa Natalia di Tolosa, vergine.