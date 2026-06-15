Oggi si commemora san Luigi Maria Palazzolo

«Io cerco e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri…»: così diceva di sé Luigi Maria Palazzolo, canonizzato il 15 maggio 2022. Fu una delle figure più incisive della carità lombarda dell’Ottocento. Nato a Bergamo nel 1827, si dedicò presto ai ragazzi abbandonati e poi alle giovani del quartiere popolare di San Bernardino, avviando l’Opera di Santa Dorotea. Il 22 maggio 1869 fondò con Teresa Gabrieli l’Istituto delle Suore delle Poverelle, chiamate a condividere la vita dei meno fortunati. Creò anche i Fratelli della Sacra Famiglia, poi estinti nel 1928. Morì il 15 giugno 1886. I suoi resti sono venerati nella chiesa della Casa Madre, in via San Bernardino, a Bergamo.
Si festeggiano anche: santa Barbara Cui Lianzhi, martire; san Bernardo di Aosta, sacerdote; il beato Clemente Vismara, missionario.