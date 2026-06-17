Oggi si commemora il beato Pietro Gambacorta

Nato a Pisa nel 1355, Pietro Gambacorta crebbe in un contesto politico instabile, segnato dallo scontro tra bergolini e raspanti: i primi, filofiorentini e guidati anche dai Gambacorta; i secondi, loro avversari. Dopo il rovesciamento dei bergolini nel 1355 e l’esilio dei familiari, le fonti lo ricordano semplicemente come Petrus de Pisis. Trascorse l’infanzia tra Verona e Urbino. Tornato a Pisa nel 1369, si tenne lontano dalla politica, attratto da ideali religiosi condivisi con la parente Chiara Gambacorta, futura beata domenicana. Tra il 1374 e il 1377 intraprese la vita eremitica. Nel 1380 si stabilì sul monte Cesana, presso Urbino, fondando un cenobio. Da qui prese forma una rete di eremi e conventi. Morì il 17 giugno 1435.
Si festeggiano anche: la beata Teresa del Portogallo, regina; san Nicandro, martire; san Folco di Reims, vescovo.