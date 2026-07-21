Oggi si commemora il beato Luigi Lenzini

Beatificato il 28 maggio 2022, Luigi Lenzini nacque a Fiumalbo (Modena) il 28 maggio 1881. Entrò in seminario nel 1897 e completò gli studi a Modena nel 1901. Fu ordinato sacerdote il 19 marzo 1904 e servì in diverse parrocchie della diocesi. Nel 1941 assunse la guida della comunità della Beata Vergine Assunta a Crocette di Pavullo, distinguendosi per zelo pastorale e spirito di carità. Durante la guerra denunciò apertamente l’ideologia comunista, attirando ostilità crescenti. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1945 venne prelevato con un inganno da un gruppo di ex partigiani comunisti. Fu torturato e ucciso poche ore dopo.
Si festeggiano anche: san Daniele, profeta; il beato Antonio Caba Pozo, martire; san Prassede di Roma, martire.