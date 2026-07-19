Oggi si commemora il beato Giuseppe Vigil Cabrerizo

Beatificato il 18 novembre 2023, il sacerdote Giuseppe Vigil Cabrerizo nacque a Huétor‑Tájar (Granada) l’11 ottobre 1906. Entrò nel seminario di Siviglia nel 1919 e fu ordinato sacerdote nel 1932. Gli fu affidata la cappella di San Girolamo, in un quartiere segnato da tensioni anticlericali. Il 1º maggio 1936 la cappella (dipendente dalla parrocchia di Sant’Egidio, fuori le mura) venne assaltata, costringendolo a rifugiarsi dalla famiglia. Il 18 luglio 1936 fu ferito gravemente durante ulteriori scontri e riconosciuto come sacerdote; venne trasferito all’Ospedale Centrale della città, dove morì il giorno dopo, perdonando i suoi aggressori. È stato inserito nella causa dei Beati Martiri Spagnoli dell’Arcidiocesi di Siviglia.
Si festeggiano anche: san Pietro (Pietrillo) Crisci da Foligno, eremita; la beata Stilla di Abenberg, vergine; sant’Aurea di Cordova, martire.