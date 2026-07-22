Oggi si celebra santa Maria Maddalena

Santa Maria Maddalena, detta anche Maria di Magdala, fu una delle discepole più vicine a Gesù. Liberata da “sette demòni”, lo seguì durante la predicazione e lo assistette con altre donne. Fu presente sotto la croce e alla sepoltura. La mattina di Pasqua fu la prima a vedere il Risorto e a ricevere da lui l’annuncio pasquale, motivo per cui è chiamata “apostola degli apostoli”. La tradizione la colloca a Efeso negli ultimi anni di vita. È stata spesso raffigurata con l’ampolla degli unguenti, segno della sua presenza al sepolcro. Il 22 luglio 2016 papa Francesco ha elevato la sua “Memoria obbligatoria” a “Festa”, riconoscendo così alla ricorrenza un grado liturgico superiore.
Si festeggiano anche: san Girolamo di Pavia, vescovo; il beato Paolo de Lara, mercedario; il beato Agostino da Biella, domenicano.