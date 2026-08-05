Oggi si celebra san Venanzio di Viviers

Venanzio di Viviers visse tra l'inizio del VI secolo e il 544 circa. Le fonti sulle sue origini sono frammentarie. Una memoria medievale lo vuole figlio del re burgundo Sigismondo: la circostanza è infondata ma è comunque probabile che appartenesse a famiglia aristocratica. La sua prima attestazione storica risale al 517, quando partecipò al concilio di Épaone come vescovo di Viviers. Nel 535 prese parte anche al concilio di Clermont, confermando il suo ruolo nella Chiesa della Gallia. La tradizione gli attribuisce il rinnovamento della cattedrale di Saint-Vincent e la costruzione di luoghi di culto nella diocesi. Fu sepolto nella chiesa di San Giuliano, poi detta Notre-Dame du Rhône, a Viviers, dove viene ricordato localmente anche il 12 agosto.
Si festeggiano anche: san Memmio, vescovo; san Mari, vescovo; il beato Bernardo da Fabriano, francescano.