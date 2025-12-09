Giornale di Brescia
Oggi si celebra san Siro di Pavia

Si festeggiano anche: santa Valeria di Limoges, martire; san Vittore di Piacenza, vescovo; san Pietro Fourier, sacerdote
San Siro di Pavia
San Siro, primo vescovo e patrono di Pavia, ma anche patrono della Valle Camonica, è stato per alcuni secoli identificato con il ragazzo che offrì a Gesù pani e pesci per il miracolo della moltiplicazione. La circostanza, citata nel De laudibus Papiae del 1330, non appare verosimile per vari motivi e si spiega con l’intento di attribuire alla Chiesa pavese un’origine più antica di quella milanese, da cui dipendeva.

Secondo la leggenda, Siro sarebbe giunto in Italia al seguito di san Pietro, poi avrebbe ricevuto la consacrazione da Ermagora di Aquileia, con l’incarico di evangelizzare Pavia. Probabilmente Siro fu invece un predicatore itinerante, vissuto nel IV secolo, attivo a Pavia, ma anche a Verona, Brescia, Lodi e Milano.

Si festeggiano anche: santa Valeria di Limoges, martire; san Vittore di Piacenza, vescovo; san Pietro Fourier, sacerdote.

Santo del giorno
  3. Ricarica la pagina se necessario