Oggi si celebra san Manuel Ruiz López

Beatificati il 10 ottobre 1926 e canonizzati il 20 ottobre 2024, gli undici santi “Martiri di Damasco”, che si ricordano oggi, comprendono padre Manuel Ruiz López, nato il 5 maggio 1804 a San Martín de las Ollas, in Spagna. Frate Minore Scalzo, fu ordinato nel 1830 e inviato in Siria, dove guidò il convento di San Paolo a Damasco, poi assaltato durante le persecuzioni druse contro i cristiani.
Durante gli attacchi del 9‑10 luglio 1860, padre Ruiz radunò religiosi e fedeli ed espose il Santissimo. Rifiutò di abiurare e venne ucciso insieme a sette confratelli e ai tre fratelli maroniti Massabki. Era chiamato “padre Pazienza”, per la carità esercitata tenacemente verso poveri e malati.
Si festeggiano anche: santa Vittoria, martire; sante Rufina e Seconda, martiri; san Pascario di Nantes, vescovo.