Oggi si celebra san Gaudenzio di Brescia

San Gaudenzio, vescovo di Brescia tra il IV e il V secolo, succedette a san Filastrio. Al momento della sua elezione si trovava in pellegrinaggio in Terra Santa e fu richiamato a Brescia per assumere l’incarico episcopale. Secondo la tradizione, ricevette la consacrazione da sant’Ambrogio, vescovo di Milano, che ne stimava le qualità pastorali. Si distinse per predicazione e dottrina, testimoniate da una raccolta di sermoni e trattati giunti fino a noi. Promosse la formazione dei fedeli e, tra il 400 e il 402, fece costruire la basilica del Concilium Sanctorum, destinata ad accogliere reliquie di santi. Nel 406 partecipò a una delegazione inviata in Oriente per favorire il ritorno di san Giovanni Crisostomo a Costantinopoli. Morì verso il 410.
Si festeggiano anche: il beato Carlo Gnocchi, sacerdote; il beato Domenico da Siviglia, mercedario; santa Daria, martire.