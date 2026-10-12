Oggi si celebra san Carlo Acutis

Nato a Londra il 3 maggio 1991, Carlo Acutis crebbe a Milano, dove sviluppò fin da bambino una profonda devozione eucaristica. Partecipava quotidianamente alla Messa, si dedicava alla preghiera, alla catechesi e all’aiuto ai più poveri, coltivando un’intensa inclinazione mariana. Appassionato di informatica, utilizzò le proprie attitudini anche per l’evangelizzazione: per esempio, volle realizzare pagine sul web dedicate ai miracoli eucaristici. Colpito da leucemia fulminante, morì a Monza il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, soprattutto tra i giovani. Beatificato il 10 ottobre 2020, è stato canonizzato il 7 settembre 2025.
Si festeggiano anche: san Giovanni, martire; il beato Tommaso Bullaker, martire; santi Amelio e Amico, martiri.