San Bernerio, detto anche Berniero, è venerato a Eboli (Salerno) come compatrono. La tradizione lo vuole originario della Spagna, forse della zona di Burgo de Osma, e ne colloca la vita tra l'XI e il XII secolo. Fin dalla giovinezza avrebbe intrapreso un pellegrinaggio attraverso diversi santuari, giungendo a Roma e successivamente a Eboli. Qui si ritirò in una grotta nei pressi del monastero benedettino di San Pietro, dedicandosi al romitaggio. Alla sua morte, il corpo fu sepolto nella chiesa annessa al monastero, dove iniziò la venerazione popolare. Le sue reliquie furono ritrovate il 16 ottobre 1554. Nel 1602 la Congregazione dei Riti approvò l'Ufficio liturgico in suo onore.
Si festeggiano anche: san Simplicio di Verona, vescovo; sant’Avventore, martire; il beato Ambrogio Traversari, monaco.