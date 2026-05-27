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Oggi si celebra la beata Mariantonia Samà

Si festeggiano anche: il beato Giacomo di Nocera, monaco; san Gonzaga Gonza, martire; san Bruno di Wurzburg, vescovo
La beata Mariantonia Samà
La beata Mariantonia Samà

Nata nel 1875 da famiglia poverissima a Sant’Andrea Jonio (Catanzaro), Mariantonia Samà crebbe tra lavori agricoli e privazioni. A undici anni fu colpita da gravi disturbi dopo aver bevuto ad un acquitrino: la guarigione avvenne solo dopo ore di preghiera davanti al busto‑reliquiario di san Bruno di Colonia, il fondatore dei Certosini che trascorse gli ultimi anni proprio in Calabria. Da quell’episodio nacque il soprannome di malatina di san Bruno. Due anni dopo, un’infermità la rese immobile per tutta la vita. La camera da letto di Mariantonia divenne un luogo di raccoglimento per il paese, punto di riferimento spirituale di chi desiderava conforto o discernimento. Si spense il 27 maggio 1953. È stata beatificata nel 2021.

Si festeggiano anche: il beato Giacomo di Nocera, monaco; san Gonzaga Gonza, martire; san Bruno di Wurzburg, vescovo.

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