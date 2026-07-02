Oggi si celebra la beata Eugenia Joubert

Eugenia Joubert, nata a Yssingeaux l’11 febbraio 1876, crebbe in una famiglia numerosa. Studiò dalle Orsoline e dalle Suore di San Giuseppe, maturando il desiderio di consacrarsi a Dio. Nel 1895 entrò tra le Suore della Santa Famiglia del Sacro Cuore e nel 1897 professò i voti temporanei. Servì come catechista a Aubervilliers, Le Puy, La Darne e Liegi, finché la tubercolosi la colpì gravemente. Morì il 2 luglio 1904, a ventott’anni, pronunciando il nome di Gesù. Un miracolo attribuito alla sua intercessione fu riconosciuto nel 1993. San Giovanni Paolo II la beatificò il 20 novembre 1994. Le sue reliquie, inizialmente a Saint‑Gilles, furono traslate nel 2024 nella chiesa di Sant’Eligio a Liegi, dove oggi sono venerate.
Si ricordano anche: il beato Giovanni Becchetti da Fabriano, sacerdote; il beato Pietro di Lussemburgo, vescovo; san Lidano da Sezze, abate.