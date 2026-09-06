Oggi si celebra il beato Tommaso Ramírez Caba

Nel Guatemala delle persecuzioni contro i cattolici, Tommaso (Tomás) Ramírez Caba scelse di non abbandonare il luogo al quale aveva dedicato il proprio servizio. Nato il 30 dicembre 1934 a Chajul, era un laico sposato e ricopriva l’incarico di sacrestano maggiore della locale parrocchia di San Gaspare. Più volte minacciato, continuò nel suo lavoro nonostante le intimidazioni. Fu assassinato il 6 settembre 1980, dopo essersi rifiutato di consegnare la chiesa ai miliziani che intendevano danneggiarla e incendiarla: aveva 45 anni. È stato beatificato il 23 aprile 2021 nella cattedrale della Santa Croce a Santa Cruz del Quiché, durante il pontificato di papa Francesco.
Si festeggiano anche: san Zaccaria, profeta; il beato Olinto Marella, sacerdote; santa Eva, martire.