Oggi si celebra il beato Giuseppe Beotti

Beatificato il 30 settembre 2023, il sacerdote Giuseppe Beotti nacque il 26 agosto 1912 a Campremoldo Sotto (Piacenza). Entrò nel Seminario Urbano della diocesi e nel 1931 passò al Collegio Alberoni. Fu ordinato sacerdote il 2 aprile 1938 e inviato come curato a Borgonovo. Nel 1940 divenne parroco di Sant’Ambrogio a Sidolo, dove si dedicò senza distinzione a chiunque avesse bisogno: poveri, sfollati, partigiani, ebrei in fuga. Il 19 luglio 1944, durante una rappresaglia tedesca, scelse coraggiosamente di restare accanto ai suoi parrocchiani. Venne fucilato il giorno dopo, insieme a don Francesco Delnevo e al seminarista Italo Subacchi.
Si festeggiano anche: sant’Elia, profeta; sant’Apollinare di Ravenna, vescovo; san Cassiano, abate.