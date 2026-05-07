Oggi si celebra il beato Alberto da Bergamo

Il beato Alberto nacque nel 1214 a Villa d’Ogna, nella Bergamasca, da famiglia contadina. Fin da giovane fece del Vangelo una misura di vita. Distribuiva con generosità i suoi pochi beni ai poveri, tra le proteste dei familiari. Sposatosi per volontà dei genitori, affrontò con rassegnazione un matrimonio privo di affetto. In seguito, per evitare conflitti su alcune terre che gli venivano contese, si trasferì a Cremona, cercando pace e mantenendosi come agricoltore. Entrato nel Terz’Ordine di San Domenico, si dedicò a quotidiane opere di misericordia. Come aveva profetizzato, morì il 7 maggio 1279. Presto la sua memoria fu accompagnata da fama di santità.