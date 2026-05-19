Oggi si celebra il beato Agostino Novello

Agostino Novello nasce verso il 1240 in una terra incerta: a seconda delle fonti, lo si vuole laziale o siciliano. Dopo gli studi di diritto a Bologna, entra nella cancelleria del regno di Sicilia alla corte di Manfredi, dove percepisce un netto contrasto tra il potere che si trova ad esercitare e il proprio afflato mistico. La battaglia di Benevento del 1266 segna la svolta decisiva, spingendolo a lasciare la corte e a ritirarsi come fratello laico nei pressi di Siena. Chiamato a Roma, diventa penitenziere apostolico. In pittura è spesso raffigurato con un angelo sussurrante dietro il capo, simbolo dell’ispirazione divina. Muore il 19 maggio 1309 all’eremo di Lecceto, presso Siena.