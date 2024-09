Vaccino antinfluenzale: al via le prenotazioni per le categorie a rischio

Campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025: si inizia domani, primo ottobre, con l'apertura delle prenotazioni per la vaccinazione delle categorie più a rischio. La vaccinazione antinfluenzale è per tutti, ma è fortemente raccomandata per alcune persone, a cui è offerta in via prioritaria: ovvero i soggetti a partire dai 60 anni (nati nell’anno 1964 e precedenti), donne in gravidanza a qualsiasi settimana di gestazione e fino a 6 settimane dopo il parto e bambini e ragazzi di età dai 6 mesi ai 17 anni. Dal 4 novembre tutta la popolazione potrà accedere alla vaccinazione gratuitamente.

I Vax Day

Per lanciare la campagna, il 5 e il 6 ottobre sono stati predisposti i Vax Day, giornate di apertura straordinaria dedicate alla vaccinazione delle persone a rischio. La vaccinazione rappresenta lo strumento più sicuro ed efficace per proteggersi dal contagio e dalla malattia. In particolare, la vaccinazione è efficace nel prevenire complicanze gravi come la polmonite. Vaccinarsi significa proteggere noi stessi e le persone più fragili della comunità.

Il periodo migliore per vaccinarsi è la stagione autunnale di ogni anno: il virus può infatti comparire con alcune mutazioni, rispetto all’anno precedente, e il vaccino annfluenzale somministrato è specifico.

Dove fare la vaccinazione

Le vaccinazioni annfluenzali vengono effettuate:

dai medici e dai pediatri di famiglia che partecipano alla campagna

ai punti vaccinali delle ASST

nelle farmacie aderenti

È possibile procedere con la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e di altri vaccini come: anti-Covid-19, anti pneumococco, anti Herpes Zoster e DTP (diAerite, tetano, pertosse).

Come prenotare