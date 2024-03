Stasera a Obiettivo Salute si parla di calcoli renali

Sono sempre di più gli italiani che soffrono di calcoli renali. Secondo le statistiche ogni anno si registrano 100mila nuovi casi. Sempre colpa, nella maggior parte dei casi, di una dieta scorretta e della sedentarietà?

Se ne parlerà questa sera alle 20.30 su Teletutto a Obiettivo Salute con Daniela Affinita, il dottor Danilo Zani, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Istituto Clinico Città di Brescia e il collega il Dottor Nicola Arrighi. Quali sono i primi fattori di rischio per la formazione di questi «sassolini» nelle vie urinarie: rene, uretere e vescica?

«I calcoli sono formati da cristalli contenuti nelle urine che precipitano e si aggregano - spiega il dottor Zani - più nel dettaglio, la loro formazione avviene, nelle maggior parte dei casi all’interno del rene».

Non tutti i calcoli sono uguali. Si differenziano in base alle dimensioni, alla forma e alla composizione. Nella maggior parte dei casi i calcoli non danno sintomi particolari o eventualmente solo un vago dolore di schiena. L’unico modo per diagnosticarli è un’ecografia renale.