Sanità, garantite le prestazioni con prescrizioni antecedenti al 2024
Regione Lombardia chiarisce che le prestazioni sanitarie già prenotate non subiranno alcuna interruzione, anche nel caso di prescrizioni emesse prima del 29 dicembre 2024.
In particolare, viene garantito che tutte le prestazioni sanitarie prenotate con prescrizioni antecedenti al 29 dicembre 2024 saranno regolarmente erogate anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. A partire dall’1 gennaio 2026, inoltre, l’eventuale aggiornamento delle prescrizioni sarà gestito direttamente dagli enti del Sistema sanitario regionale.
I cittadini non dovranno quindi compiere alcuna azione né rivolgersi al medico per ottenere una nuova impegnativa: l’adeguamento avverrà in modo automatico, senza conseguenze sull’accesso alle cure già programmate. Una misura che punta a semplificare le procedure e a garantire continuità e tutela del diritto alla salute.
