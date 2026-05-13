Salute degli occhi: prevenzione e innovazione stasera a Obiettivo Salute

Nel corso della trasmissione si parlerà di alcune delle patologie oculari più diffuse e importanti , dalla cataratta al glaucoma, dalle malattie della retina fino alla chirurgia palpebrale, cercando di aiutare i telespettatori a comprendere quando è importante rivolgersi allo specialista , quali sintomi non devono essere sottovalutati e quali possibilità terapeutiche offre oggi la medicina . A guidare il confronto sarà Daniela Affinita insieme ai suoi ospiti: il dottor Nicola Canali , nuovo responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica di Fondazione Poliambulanza, affiancato dai colleghi il dottor Francesco Miglio e il dottor Luis Antonio Pareja .

I temi

Ampio spazio sarà dedicato alla cataratta, una delle problematiche visive più comuni soprattutto con l’avanzare dell’età. Si parlerà dell’evoluzione della chirurgia negli ultimi anni, delle nuove tecnologie laser e dei tempi di recupero dopo l’intervento, sempre più rapidi grazie alle tecniche mini-invasive oggi disponibili. Un altro focus importante riguarderà il glaucoma, spesso definito il «ladro silenzioso della vista» perché nelle fasi iniziali può progredire senza sintomi evidenti.

Gli specialisti approfondiranno il tema della prevenzione, dei controlli periodici e delle terapie oggi disponibili, comprese le più innovative tecniche chirurgiche che permettono di rallentare la progressione della malattia. Nel corso della puntata si parlerà anche delle patologie della retina, dell’importanza di riconoscere tempestivamente sintomi come lampi, mosche volanti o improvvisi cali della vista e delle moderne tecniche di chirurgia retinica. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle conseguenze che patologie come diabete e ipertensione possono avere sulla salute degli occhi. Spazio inoltre alla chirurgia palpebrale, non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale.

Gli specialisti spiegheranno infatti come problematiche legate alle palpebre possano incidere sulla qualità della vista e della vita quotidiana e quali interventi vengono oggi eseguiti per migliorare funzionalità e benessere del paziente. Ad arricchire la puntata ci saranno anche dei contributi esterni realizzati dagli inviati Alessia Tagliabue e Massimo Grandi, che hanno seguito sul campo il lavoro degli specialisti per raccontare più da vicino percorsi di cura, innovazione tecnologica e attività svolte all’interno delle sale operatorie e degli ambulatori.